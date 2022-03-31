Osmangazi Köprü çıkışında trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

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Osmangazi Köprü çıkışında trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Osmangazi Köprü çıkışında trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi Köprü çıkışında meydana gelen trafik kazası kazasında 2 kişi yaralandı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - İstanbul- İzmir Otoyolu Osmangazi Köprü çıkışında meydana gelen trafik kazası kazasında 2 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi köprü çıkışında 34 YP 9893 plakalı araç sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere girdi. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, olay yerine gelen ekipler kazaya anında müdahale etti. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - YALOVA

Osmangazi Köprü çıkışında trafik kazası: 2 yaralı

Osmangazi Köprü çıkışında trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi, İstanbul, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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