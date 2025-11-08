Haberler

Osmangazi'de Alkollü Sürücü Polisle Çatıştı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafik uygulamasından kaçmaya çalışan alkollü sürücü, polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda durduruldu. Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü, araçtan inmemekte direndi. Sürücünün ehliyeti daha önce men edilmişti ve 63 bin 911 TL ceza kesildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekiplerinin trafik uygulamasından kaçmaya çalışan alkollü sürücü, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu durduruldu. Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü, otomobilden inmeyerek Polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay, Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik uygulama noktasında dur ihtarına uymayan 16 SYG 07 plakalı otomobilin sürücüsü M.K., kaçmaya çalışırken Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu durduruldu. İşlem yapmak amacıyla sürücünün araçtan inmesini isteyen Polis ekiplerine karşı direnen sürücü, ekiplerin sabırlı ısrarları karşısında uzun süreli tartışmadan sonra araçtan indi.

Alkolmetreye üflemeyi reddeden M.K.'nın sürücü belgesinin daha önce de men edildiği tespit edildi. Polis ekipleri, sürücünün ehliyetine 2 yıl daha el koyarken, 63 bin 911 TL idari para cezası uyguladı. Otomobil ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. - BURSA

