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Osmaneli'nde kaybolan genç her yerde aranıyor

Osmaneli'nde kaybolan genç her yerde aranıyor

3. Sayfa Haberleri

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 19 Mayıs günü kaybolan gençten halen haber alınamıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 19 Mayıs günü kaybolan gençten halen haber alınamıyor. Evden çıktıktan sonra bir daha eve dönmeyen genç her yerde aranıyor.

Osmaneli İlçesi İnönü Mahallesi Atatürk Bulvarındaki evinden 19 Mayıs günü ayrılan 31 yaşındaki Selçuk Salar isimli genç bir daha eve dönmedi. Günlerdir kendisinden haber alınamayan gencin ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ve ailesi her yerde kayıp genci arıyor. Ailesi, hayatından endişe ettikleri Selçuk Salar'ı görenlerin 112 yi arayarak haber vermelerini istedi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaneli Bilecik Selçuk 3. Sayfa Haberler

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