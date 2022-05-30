Osmaneli'de orman yangını - Haberler

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Osmaneli'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Osmaneli'de orman yangını

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, orman ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, orman ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Osmaneli ilçesine bağlı Soğcakpınar köyü ve Sakarya'nın Geyve ilçesi sınırı arasında kalan Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Osmaneli ve Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yaklaşık 1 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaneli Bilecik Yangın Geyve 3. Sayfa Haberler

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