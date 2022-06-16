Osmaneli'de kamyonet kaza yaptı, karpuzlar yola saçıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaneli'de kamyonet kaza yaptı, karpuzlar yola saçıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Osmaneli'de kamyonet kaza yaptı, karpuzlar yola saçıldı

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde karpuz yüklü kamyonetin kaza yapması sonucunda karpuzlar yola saçıldı.

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde karpuz yüklü kamyonetin kaza yapması sonucunda karpuzlar yola saçıldı.

Alınan bilgiye göre, kaza Camicedit Mahallesi Ankara Caddesi'nde İsmail K'nin kullandığı 11 SF 614 plakalı karpuz yüklü kamyonet, Murat A'nın kullandığı 06 CJU 366 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpma sonucunda kamyonetin kasasında bulunan karpuzların bir bölümü yola saçıldı. Kazada yaralanan olmazken, yola saçılan ve zarar görmeyen karpuzlar vatandaşların yardımı ile başka kamyonete yüklendi. Kaza yapan araçların ve yola saçılan karpuzların kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaneli Bilecik 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title