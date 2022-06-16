Osmaneli'de kamyonet kaza yaptı, karpuzlar yola saçıldı Bilecik'in Osmaneli İlçesinde karpuz yüklü kamyonetin kaza yapması sonucunda karpuzlar yola saçıldı. Bilecik'in Osmaneli İlçesinde karpuz yüklü kamyonetin kaza yapması sonucunda karpuzlar yola saçıldı. Alınan bilgiye göre, kaza Camicedit Mahallesi Ankara Caddesi'nde İsmail K'nin kullandığı 11 SF 614 plakalı karpuz yüklü kamyonet, Murat A'nın kullandığı 06 CJU 366 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpma sonucunda kamyonetin kasasında bulunan karpuzların bir bölümü yola saçıldı. Kazada yaralanan olmazken, yola saçılan ve zarar görmeyen karpuzlar vatandaşların yardımı ile başka kamyonete yüklendi. Kaza yapan araçların ve yola saçılan karpuzların kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmaneli Bilecik 3. Sayfa Haberler

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