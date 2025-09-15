Haberler

Osmancık'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Osmancık'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde motosikletinin kontrolünü kaybeden sürücü, düşerek yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrolünü kaybettiği motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Kaza, Kızılırmak Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 60 AFZ 786 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, kontrolü kaybederek düştü. Kazada yaralanan sürücüyü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yıldız futbolcunun son hali Fenerbahçe taraftarını kahretti

Fener taraftarını kahreden görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi'nin sevgilisi China Suarez, kahvaltı sofralarına Türk dokunuşu yaptı

Türk kahvaltısına uyum sağladı! Tercihi dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.