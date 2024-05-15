Osman Kavala'nın yeniden yargılama talebi reddedildi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Gezi Parkı davası çerçevesinde tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi oy birliğiyle reddedildi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin dava çerçevesinde tutuklu sanık Osman Kavala'nın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedilmişti. Konuya ilişkin Kavala'nın avukatı Hilal Zengin, 30 Nisan 2024'de müvekkili Kavala hakkında yeniden yargılanma talebinde bulunmuştu.

Yeniden yargılanma talebi reddedildi

Talebi değerlendiren İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Kavala hakkında verilen kararın Yargıtay onaması ile kesinleştiğini de belirterek yeniden yargılanma talebinin oy birliğiyle reddine karar verdi.

"Yargılamanın yenilenmesi sebeplerinin mevcut olmadığı kanaati ile hüküm kurulmuştur"

Mahkemenin verdiği kararda ayrıca, "Yargılamanın yenilenmesindeki amaç, gerçeğin araştırılması ve böylece toplumun ve sanığın menfaatinin korunmasıdır. Yargılamanın yenilenmesi talebinde yeni kanıtlar öne sürülüp, önceki dosyada mevcut diğer belgelerle birlikte talep dilekçesi değerlendirildiğinde hükümlü lehine yeni bir durum oluşturmayacağı, verilen kararın Yargıtay incelemesi neticesinde onanmak suretiyle kesinleştiği, sanığın dilekçesinde belirttiği hususların kanun yolu aşamasında incelendiği ve yargılamanın yenilenmesi sebeplerinin mevcut olmadığı kanaati ile hüküm kurulmuştur" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL