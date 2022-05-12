OSB'den hırsızlık yapan şahıs tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OSB'den hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
OSB'den hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) hırsızlık yaptığı belirlenen 1 şahıs tutuklandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) hırsızlık yaptığı belirlenen 1 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından EOSB'de gerçekleşen hırsızlık konularının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Odunpazarı ilçesindeki bir aracın içerisinde; 2 adet kaynak makinası, 1 adet oksijen şalaması ve 2 adet 15 metrelik seyyar kablo bulundu. Hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title