OSB'den hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) hırsızlık yaptığı belirlenen 1 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından EOSB'de gerçekleşen hırsızlık konularının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Odunpazarı ilçesindeki bir aracın içerisinde; 2 adet kaynak makinası, 1 adet oksijen şalaması ve 2 adet 15 metrelik seyyar kablo bulundu. Hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa