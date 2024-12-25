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Örümcek Adam Gibi Tırmanan Hırsız Tutuklandı

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Diyarbakır'da 'sincap' lakaplı bir hırsız, bir binaya tırmanarak hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandı. Vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği anlar dikkat çekti. H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

'Örümcek adam' gibi binaya tırmanan hırsız böyle görüntülendi

4 ayrı dosyası bulunan "sincap" lakaplı hırsız tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da binaya tırmanıp hırsızlığa giden "sincap" lakaplı şüpheli tutuklandı.

"Sincap" lakaplı H.A, binanın üçüncü katına kadar tırmanıp evine girmeye çalıştığı vatandaş tarafından cep telefonuyla çekildi. Vatandaş; 'Nereye kaçıyorsun, buraya bak. Kimse yok mu, hırsız var. Evime girmeye çalışıyor, polisi arayın' çağrısında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede binanın çevresini sarıp şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 4 ayrı dosyadan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Örümcek Adam Gibi Tırmanan Hırsız Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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