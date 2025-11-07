Ortaokul öğrencisine okulda elektrik çarptı

Bilecik'te bir öğrenci, okulda uzatma kablosunu prize taktiği esnada elektrik çarpması sonucu yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde eğitim öğretim veren Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; bir program hazırlıkları kapsamında B. B. Ç. (13) adlı öğrenci uzatma kabloyu prize taktığı esnada elektrik çarptı. Yaralanan öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK