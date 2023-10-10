Ortaokul öğrencisi karşıdan karşıya geçerken canından oldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı 6. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti.

Kaza, İlçe Jandarma Komutanlığı önündeki Şehitler Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu'ndan ders bitiminde evine gitmek üzere yola çıkan 6. sınıf öğrencisi İlayda S., İlçe Jandarma Komutanlığı önündeki Şehitler Bulvarında karşıdan karşıya geçişi esnasında Otogar-Beyce istikametinde seyreden S.B. yönetimindeki 64 KV 304 plakalı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ambulansıyla Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırılan İlayda S. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlayda S.'nin ölümü ailesini, okul arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. - KÜTAHYA