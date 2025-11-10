Haberler

Ortaköy Kara Yolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ortaköy Kara Yolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Otomobil, yük kamyonuyla çarpıştı.

Ortaköy kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kırşehir Şeker Fabrikası'nı geçtikten sonra meydana geldi. H.T. (35) yönetimindeki 06 RJV 88 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen 68 AET 619 plakalı yük kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü H.T. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan H.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan bir kişi ise ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası jandarma ve savcılık ekipleri bölgede inceleme yaparken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. - KIRŞEHİR

