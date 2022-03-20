Ortaca'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Fevziye Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.K.'ya ait evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman itfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı iddia edilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa