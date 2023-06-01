Ortaca'da sahte alkol operasyonu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde iki ayrı adrese Jandarma tarafından yapılan operasyonda kaçak alkol üreten iki şüpheli ile birlikte kaçak üretilen alkol ele geçirildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde iki ayrı adrese Jandarma tarafından yapılan operasyonda kaçak alkol üreten iki şüpheli ile birlikte kaçak üretilen alkol ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Ortaca Güzelyurt Mahallesinde ikamet eden B.K. ve Fevziye Mahallesinde ikamet eden A.A. isimli şahısların ikametlerinde kaçak/bandrolsüz alkol üretimi yaparak piyasaya sürdükleri bilgisi alındı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; 120 litre el yapımı şarap, 60 litre el yapımı fakı, 12 litre el yapımı viski, 9 litre el yapımı vokta, 5 litre etil alkol, 60 litrelik alkol damıtma bidonu, doldurma hunisi, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, şarjör ve 9)adet ses fişeği ele geçirildi.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı. - MUĞLA