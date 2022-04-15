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Ortaca'da ev küle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ortaca'da ev küle döndü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen yangında tek katlı ev küle döndü.

ORTACA, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen yangında tek katlı ev küle döndü.

Yangın bugün saat 12.40 sıralarında Ortaca'nın Akıncı Mahallesi'nde Mustafa S.'ye ait tek katlı evde çıktı. Evden duman yükseldiğini gören komşuları eve gitti. Yangının büyüdüğü ve alevlerin sardığı evde Mustafa S.'nin kova ile yangını söndürmeye çalıştığını gören komşuları, adamı evden uzaklaştırdı ve itfaiyeye haber verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler eve müdahale ederken, yoğun uğraşlara rağmen ev ve içindeki eşyalar küle döndü.

Evin geçtiğimiz yıllarda Akıncı Mahallesinde yaşayan hayırseverler tarafından yaptırıldığı öğrenildi. Elektrik kablolarından çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Ortaca'da ev küle döndü

Ortaca'da ev küle döndü

Ortaca'da ev küle döndü

Ortaca'da ev küle döndü

Ortaca'da ev küle döndü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ortaca, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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