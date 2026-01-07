Haberler

İzmir'de orta refüjden karşı yöne geçen sürücüye ceza yağdı

İzmir'de orta refüjden karşı yöne geçen sürücüye ceza yağdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de orta refüjü kullanarak karşı şeride geçen sürücüye toplam 11 bin 895 TL ceza kesildi ve ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

İzmir'de orta refüjü kullanarak karşı şeride geçen ve trafiği tehlikeye düşüren sürücüye toplam 11 bin 895 TL ceza kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Alsancak Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sosyal medyada yayımlanan görüntüleri incelemeye alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracın orta refüjü kullanarak karşı yöne geçtiğini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda, kural ihlali yapan araç sürücüsünün S.S. (52) olduğu tespit edildi. İhlali kabul eden sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 6 ayrı maddesinden toplam 11 bin 895 TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü

F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü: Pilot aranıyor
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı

Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı