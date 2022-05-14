Orta refüje çıkarak kaza yapan yaşlı adam yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Orta refüje çıkarak kaza yapan yaşlı adam yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Orta refüje çıkarak kaza yapan yaşlı adam yaralandı

Bayburt'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle cadde üzerinde bulunan orta refüje çıkan yaşlı adam kaza yaparak yaralandı.

Bayburt'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle cadde üzerinde bulunan orta refüje çıkan yaşlı adam kaza yaparak yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Caddesi güzergahı, askerlik şubesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, C.S. (75) idaresindeki 41 BF 991 plakalı otomobil bir anda savrularak cadde üzerinde bulunan orta refüje çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hafif yaralı olarak araç içerisinden çıkarılan C.S. olay yerine çağrılan ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen 75 yaşındaki vatandaş, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Caddesi, Otomobil, Bayburt, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title