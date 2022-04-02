Ormanlık alanlarda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ormanlık alanlarda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ormanlık alanlarda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Sakarya'nın Akyazı ve Kaynarca ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Akyazı ve Kaynarca ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Akyazı Ballıkaya Mahallesi ve Kaynarca Kayacık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Her iki ilçede de çıkan yangında toplamda 7 dönümlük yer kül olurken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Ormanlık alanlarda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Ormanlık alanlarda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Ormanlık alanlarda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Ormanlık alanlarda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orman İşletme Müdürlüğü, Sakarya, Akyazı, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title