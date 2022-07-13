Ormanlık alanı kenevir bahçesine çevirmişler

Konya'nın Hüyük ilçesinde ormanlık alanda kenevir ektiği iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıca Mahallesi Kurt Deresi mevkiinde ormanlık sahada devriye faaliyeti yürütürken, şüphelendikleri 2 kişinin kimlik bilgilerini kontrol etti. Şahısların yanında bulunan çuvalları inceleyen jandarma ekipleri, yeni sökülmüş çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler M.B. ile M.M.'nin yapılan sorgulamasında kenevirleri ormanlık sahada yetiştirdiklerini beyan etmeleri üzerine gösterdikleri mevkide arama gerçekleştirildi. Aramada etrafı çalılar ile çevrili birbirine bağlı bahçe yapılmak suretiyle bu alanda ekili 80 kök kenevir bitkisi ele geçiren ekipler, şüphelilerin bitkileri de taşıma suyla sulama yaparak yetiştirdiğini saptadı.

Jandarma tarafından yasa dışı Hint keneviri ektiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin tamamlanması sonrasında çıkarıldığı Beyşehir Adliyesinde nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Seydişehir Kapalı İnfaz Kurumuna gönderildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa