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Ormanlık alandaki fabrika alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ormanlık alandaki fabrika alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ormanlık alana kurulu olan su kaydırağı fabrikası alev alev yandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ormanlık alana kurulu olan su kaydırağı fabrikası alev alev yandı.

Yangın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Tepecik Mahallesi'nde ormanlık alana kurulu olan ve su kaydırağı üretimi yapan STY Waterparks isimli bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle birlikte alevler tüm fabrikayı sardı. Fabrikadan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevredeki vatandaşlar, dumandan etkilenmemeleri için itfaiye ekiplerine sürekli yoğurt ve ayran taşıdı. Yangın sonrasında fabrika tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dilovası Kocaeli su 3. Sayfa Haberler

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