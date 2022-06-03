Ormanlık alanda yasadışı ekilen kenevirleri sularken yakalandılar - Haberler

Manisa'da ormanlık alan içerisinde saksılarda yetiştirdikleri kenevir bitkilerini sularken jandarmaya yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Büyüksümbüller Mahallesi Pınarlıkır mevkiinde ormanlık alan içerisine bugün saat 15.00 sıralarında yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri söz konusu bölgede S.G. ve N.C.N. isimli şahısları saksılar içindeki kenevir bitkilerini sularken suçüstü yakalandı. Her iki şahıs da suçlarını kabul ederken jandarma tarafından olay yerinde yapılan kontrolde, saksılar içine ekilmiş boyları 30-50 santimetre arasında değişen toplam 45 kök kenevir ele geçirildi.

Jandarma tarafından olay hakkında Manisa Müracaat Cumhuriyet savcısına bilgi verilmesinin ardından 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli şahıslar alınan kan ve idrar örnekleri ile ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa