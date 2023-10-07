Ormanlık alanda uyuşturucu ele geçirildi
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Hatay Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık arazide kubar esrar ve kenevir ele geçirdi.
Hatay Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık arazide kubar esrar ve kenevir ele geçirdi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesi Sebenoba Mahallesi'nde ormanlık alanda bin 800 gram kubar esrar ve 21 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ormanlık alanda kim tarafından yetiştirildiği belli olmayan bitkilerle ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa