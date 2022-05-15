Ormanlık alanda kaybolan üniversiteliler bulundu - Haberler

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Ormanlık alanda kaybolan üniversiteliler bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ormanlık alanda kaybolan üniversiteliler bulundu

Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan 100 kişilik öğrenci grubu jandarma ekiplerince bulundu.

VİZE, KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan 100 kişilik öğrenci grubu jandarma ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü temsilcisi 100 kişilik öğrenci grubu, Vize ilçesine bağlı Aksicim, Balkaya köyleri arasında doğa yürüyüşü yaptıkları esnada ormanlık alanda kaybolduklarını ihbar etti. İhbar üzerine bölgede araştırma yapana jandarma ekipleri öğrencileri Balkaya köyü yakınlarında buldu.

Jandarma ekiplerinin yönlendirmesi ile öğrenciler yürüyüşlerine devam etti. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli, Jandarma, Vize, 3. Sayfa, Haberler

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