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Ormanlık alanda hayvancılık ile uğraşan cinayet şüphelileri yakalandı

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Antalya'da 2022 yılında meydana gelen cinayet olayının şüphelileri olan M.K. ve A.K., ormanlık alanda hayvancılık yaparak kendilerini gizlemeye çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Ormanlık alanda hayvancılık ile uğraşarak kendilerini kamufle ettikleri belirlenen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet şüphelileri M.K. ve A.K. jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Antalya il Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ile Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Antalya'da 2022 yılında Kepez ilçesinde meydana gelen cinayet olayının şüphelileri M.K. ve A.K. isimli şahısların yakalanması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda çalışma başlattı. JASAT timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda haklarında ayrı ayrı kesinleşmiş 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K. ve A.K.'nin Döşemealtı ilçesinde ormanlık alanda hayvancılık işi uğraşarak kendilerini kamufle ettiklerini belirledi. Firari şahıslar M.K ve A.K., Döşemealtı ilçesi Karataş bölgesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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