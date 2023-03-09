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Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Karabucak ormanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Orman İşletme ekiplerinin yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri de müdahale etti. 1 orman aracı, 2 arazöz ve 1 tonajlı araç ile onlarca personelin müdahalesi ile alevler kontorl altına alınıp söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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