Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Haberler

Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşlar ve yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşlar ve yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Vatandaşlar, dün akşam saatlerinde aynı bölgede yangın çıktığını, mahallelinin kendi imkanlarıyla söndürdüğünü belirterek madde bağımlılarının mekanı haline gelen bölgede tedbir alınmasını istediler.
Türk beleni mevki İmam Hatip Lisesi yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi ve vatandaşlar tarafından müdahale edildi. Büyümeden söndürülen yangında 100 metrekare alanın zarar gördüğü bildirildi.
Yangının çıktığı bölgenin yakınlarında dün akşam saatlerinde de yangın çıktığı, yangının mahalle sakinlerinin kovalar ve yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi sonucunda söndürüldüğü bildirildi. - ANTALYA