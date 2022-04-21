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Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Adıyaman merkez Karadağ Ormanlık alanda yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Vatandaşların yaktığı ateşten çıktığı tahmin edilen yangına müdahale etti. Ekipler alevler ağaçlara sıçramadan yangını söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, Karadağ, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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