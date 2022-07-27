Ormanlık alanda çıkan ot yangını korkuttu Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan otluk yangını korkuttu. Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan otluk yangını korkuttu. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Dağkuyucak Köyü yakınlarında bulunan ormanlık alan içerisinde otluk alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde alevler orman ağaçlarına sıçramadan söndürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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