Üye Girişi
Haberler

Ormanlık alanda çıkan örtü yangını korkuttu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını paniğe neden oldu. Ekipler tarafından hızlı müdahale edilen yangın, ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

Ormanlık alanda çıkan örtü yangını korkuttu

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını paniğe neden oldu. Ekipler tarafından hızlı müdahale edilen yangın, ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Göynük ilçesinin Değirmenözü Köyü'nde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen sebepten ötürü örtü yangını çıktı. Kuru zeminde hızla yayılan yangın, vatandaşlar tarafından fark edildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı personel ve arazöz sevk edildi. Olay yerine kısa süre ulaşan ekipler, ormanlık alan içerisinde ilerleyen örtü yangınını söndürdü. Ekiplerin bölgeye soğutma çalışması devam ediyor. Kısa sürede söndürülen yangın, muhtemel bir facianın önünde geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Göynük Bolu Çevre Acil Durum Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

 Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar

Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title