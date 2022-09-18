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Son dakika haberi... Ormanlık alanda çıkan örtü altı yangını korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: - Ormanlık alanda çıkan örtü altı yangını korkuttu Karabük'te ormanlık alanda çıkan örtü altı yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

- Ormanlık alanda çıkan örtü altı yangını korkuttu

KARABÜK - Karabük'te ormanlık alanda çıkan örtü altı yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, 5000 Evler Şahintepe mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyünce alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - 3. Sayfa

Karabük İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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