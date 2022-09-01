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Ormanlık alanda 322 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

3. Sayfa Haberleri

Ormanlık alanda 322 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda 322 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda 322 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele çalışmasında Arsuz ilçesi Beyköy Mahallesinde T.K. isimli şahsın ormanlık alan içerisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı.

Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreste yapılan aramada boyları 30 ile 150 santimetre arasında değişen 322 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili T.K. isimli şahıs gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Kenevir Hatay Arsuz 3. Sayfa Haberler

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