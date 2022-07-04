İzmir'de ormanlık alanda 150 kök Hint keneviri ele geçirildi İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Ormanlık alanda yapılan aramalarda 150 kök Hint keneviri ele geçirilirken, kenevirleri yetiştirdiği tespit edilen C.S. polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan C.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hint kenevirleri ise imha edilmek üzere ekipler tarafından tek tek söküldü. (Akın Küçükkurt/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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