Ormanlık alana ekilen 210 kök kenevir bitkisi imha edildi - Haberler

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Ormanlık alana ekilen 210 kök kenevir bitkisi imha edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ormanlık alana ekilen 210 kök kenevir bitkisi imha edildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarmanın edindiği bilgiler doğrultusunda ormanlık alanda yapılan aramada 210 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarmanın edindiği bilgiler doğrultusunda ormanlık alanda yapılan aramada 210 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakılarak imha edilen kenevirleri kim yada kimlerin ektiği yönünde çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi Çarıkkaralar mevkiinde saat 10.00 sıralarında, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu ormanlık alana ekilmiş vaziyette boyları 60 ila 120 santimetre arasında değişen 210 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri alınan numunelerin ardından yakılarak imha edildi. Jandarma, kenevir bitkisini eken şüpheli ya da şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Kenevir Sarıgöl Manisa 3. Sayfa Haberler

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