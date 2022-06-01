Ormanlık alana düşen yıldırım yangına neden oldu - Haberler

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Ormanlık alana düşen yıldırım yangına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ormanlık alana düşen yıldırım yangına neden oldu

Bilecik'te ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, yağmurun etkisiyle de kısa sürede söndürüldü.

Bilecik'te ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, yağmurun etkisiyle de kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Karaağaç Köyü Sivri Tepe Mevkii'ndeki ormanlık alan yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonucu ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipleri anından müdahale etti. Yağmurun da kuvvetli yağmasıyla alevler büyümeden söndürüldü. Yangında 1 dönüm alan zarar gördü. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gölpazarı Bilecik Yangın 3. Sayfa Haberler

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