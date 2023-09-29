Ormanda yakalanan hükümlü tutuklandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, ormanlık alanda meşe ağacının üzerine yaptığı çadır içinde uyurken yakalandı. Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, ormanlık alanda meşe ağacının üzerine yaptığı çadır içinde uyurken yakalandı.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece 03.00 sıralarında aldıkları duyum üzerine yasa dışı kenevir ekimi yapmak, kullanmak için uyuşturucu maddeyi satın almak kabul etmek veya bulundurmak suçlarından toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'yi (50) ormanlık alanda meşe ağacının üzerine yaptığı çadır içinde uyurken yakaladı. Ekipler tarafından gözaltına alınan H.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Alaşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA