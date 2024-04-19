Ormanda ortağını öldüren şahıs tutuklandı

Konuşmak için ormana götürdüğü ortağını öldüren şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da konuşmak için ormanlık alana götürdüğü ortağını tabancayla vurarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 Nisan Salı saat 23.00'ten itibaren Muhammet Tuncel'den haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, kayıp şahsın iş ortağı Harun S. ile en son beraber olduğu ve akabinde kaybolduğu tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Harun S., birlikte cam balkon işi yaptıkları ortağı Muhammet Tuncel ile konuşmak için Hasköy Mahallesi'nde ormanlık alana gittiklerini, kavga etmeleri neticesinde silahla ateş etmek suretiyle onu öldürdüğünü itiraf etti.

Harun S.'nin olay yerini göstermesi üzerine kayıp gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ve otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Gözaltına alınan Harun S., tartışmanın 'alacak-verecek' anlaşmazlığından kaynaklandığını savundu.

Polisteki sorgusu tamamlanan zanlı Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, "Aramızda alacak verecek anlaşmazlığı vardı. Benden habersiz iş yaptığımız yerden alacakları topluyordu. Bu yüzden aramızda sıkıntı vardı. Konuşmak için ormanlık alana gittik. Tartışma sırasında bana silah çekti. Tekme atarak elindeki silahı yere düşündüm. Silahı yerden alıp kendimi korumak için belinden aşağıya ateş ettim. Yere düştüğünü gördüm. Koşarak arabaya gittim, araca bindim. Seyir halindeyken silah kucağımdaydı. Aracı durdurdum rastgele tarlaya doğru attım. Polis beni yakaladığında korkumdan farklı ifade verdim. Ancak daha sonra doğruları söyleyip olay yerini polise gösterdim. Çok pişmanım" dedi.

Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Harun S., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Harun S. ile Muhammet Tuncel'in 10 yıldır arkadaş, 7 aydır da ortak oldukları öğrenildi.