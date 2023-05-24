Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ormanda mahsur kalan ailenin imdadına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yetişti

Ormanda mahsur kalan ailenin imdadına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yetişti

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanda gezintiye çıkan ancak yoğun sağanak yağış nedeniyle araçlarıyla ormanda mahsur kalan aileyi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri evlerine ulaştırdı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanda gezintiye çıkan ancak yoğun sağanak yağış nedeniyle araçlarıyla ormanda mahsur kalan aileyi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri evlerine ulaştırdı.

Tavşanlı ilçesinde, 112 çağrı merkezine gelen ihbar sonucu ormanda mahsur kalan aileye ulaşmak için Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve zor durumda kalan aile kurtarıldı. Ormanda gezintiye çıkan ancak yoğun sağanak yağış nedeniyle araçları ile ormanda mahsur kalan aile, orman teşkilatının araçlarıyla evlerine ulaştırıldı.

Sağanak yağış nedeniyle sele dönüşen yolda aracın içinde kaldıklarını ve hareket edemediklerini belirten aile üyeleri, orman teşkilatı personelinin güvenle kendilerini evlerine ulaştırdığını belirterek, ekiplere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kütahya Seçim Sonuçları
Kütahya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kütahya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orman İşletme Müdürlüğü Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title