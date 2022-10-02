Ormanda kaybolduğu bildirilen şahıs bulundu 3. Sayfa Haberleri Eskişehir'de öğle saatlerinde Kent Ormanı'nda kaybolduğu ihbar edilen şahıs, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu. Eskişehir'de öğle saatlerinde Kent Ormanı'nda kaybolduğu ihbar edilen şahıs, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu. Edinilen bilgilere göre, bugün saat 16.00 sıralarında Eskişehir Kent Ormanı mevkiine giden C.K. (40) isimli şahıstan yakınları haber alamayınca durumu 112'ye bildirdi. Bunun üzerine; AFAD, jandarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK), İHH arama kurtarma ve Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda kayıp şahıs kısa sürede bulundu. Olay yerindeki kontrollerin ardından şahsın sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılırken, kontrol amaçlı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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