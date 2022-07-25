Ormanda kaybolan "Bulut" isimli köpek, 11 gün sonra sahibine kavuştu - Haberler

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Ormanda kaybolan "Bulut" isimli köpek, 11 gün sonra sahibine kavuştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ormanda kaybolan 'Bulut' isimli köpek, 11 gün sonra sahibine kavuştu

Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alanda kaybolan "Bulut" isimli köpek, 11 gün sonra sahibine kavuştu.

Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alanda kaybolan "Bulut" isimli köpek, 11 gün sonra sahibine kavuştu. Köpeğin sahibini gördüğü andaki mutluluğu cep telefonuyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesi Yünlü Yaylaları'nda doğa yürüyüşü yapmak için gelen Mercimek ailesi dönüşte "Bulut" isimli köpeklerinin olmadığını fark etti. Köpeklerini yürüyüş yaptıkları bölgede uzun süre arayan aile, bulamadıkları köpeklerinin kaybolduğunu anladı. Köpeklerinin fotoğrafını ormanlık alana yakın köylere asarak kaybolduğunu duyuran aile, Bulut'tan gelecek iyi haberi beklemeye başladı.

Bulut isimli köpek kaybolduğu günden 11 gün sonra, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gerede Orman İşletme Müdürlüğü Ovacık Şefliği Toplu Koruma ekiplerinin yürüttüğü koruma kontrol faaliyetleri esnasında, orman muhafaza memurları Musa Bozkurt ve Ali Kemal Aksöz tarafından Muratfakılar köyü yayla yolu üzerinde bulundu.

Köpeğin sahibine ulaşarak müjdeli haberi veren ekipler, olay yerine gelen sahibi Ali Mercimek'e köpeği teslim etti. Köpeğine kavuşarak büyük mutluluk yaşayan Mercimek, orman muhafaza memurlarına köpekleri Bulut'u bularak kurtardıkları için teşekkür etti.

Köpeğin sahibine kavuştuğu andaki mutluluğu ise vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gerede Bolu 3. Sayfa Haberler

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