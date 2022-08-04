Ormanda kaçak kazı yaparken yakalandı Zonguldak'ta bir şüpheli ormanda kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Zonguldak'ta bir şüpheli ormanda kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, Kdz. Ereğli ilçesi Güneşli köyü mülki sınırları içerisinde yapılan operasyon neticesinde, bir şüpheli ormanlık alan içerisinde kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Operasyonda 1 adet arama detektörü, 1 adet detektör şarj cihazı, 2 adet demir sivriç, 1 adet keser, 2 adet çekiç ele geçirildi. Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Jandarma Ereğli 3. Sayfa Haberler

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