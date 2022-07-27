Ormana bırakılan köpeklerin saldırdığı koyunlar telef oldu - Haberler

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Ormana bırakılan köpeklerin saldırdığı koyunlar telef oldu

Ormana bırakılan köpeklerin saldırdığı koyunlar telef oldu

Bolu'da, tellerle çevrili alanda beslenen 29 koyundan 2'si ormandan gelen köpeklerin saldırısında telef olurken, 6 koyun sahibi tarafından son anda yaralı olarak kurtarıldı.

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Bolu'da, tellerle çevrili alanda beslenen 29 koyundan 2'si ormandan gelen köpeklerin saldırısında telef olurken, 6 koyun sahibi tarafından son anda yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Yumrukaya köyünde yaşayan ve hayvancılıkla ilgilenen Ayşe Ayçiçek'e (55), ait koyunların beslendiği ağıla tellerin altından giren sahipsiz köpekler ağılın içinde bulunan 29 koyuna saldırdı.

Koyunların bazılarını ağılın dışına taşıyan köpekler bir kısmını ise ağılın içinde yaralı olarak bıraktı. Köpeklerin sesini duyarak ağıla giden Ayşe Ayçiçek ile oğlu koyunlarından 2'sinin telef olduğunu 6'sının ise yaralandığını gördü.

Ağıla girdiğinde hayvanların parçalandığını gördüğünü söyleyen Ayşe Ayçiçek, "İçeri girdiğimde benim sesime dağıldılar. Koyunlardan birisi yatıyordu. Öldü zannettim ama sonra canlandı. Şimdi ağır yaralı. Birkaç tanesini parçalamışlar. Olaydan sonra kimsenin köpeklerinin görmedik. Oğlum köyün dışında köpekler görmüş. Onlar da davar köpekleriymiş" diye konuştu.

Veteriner çağıracak maddi güçleri olmadığı için yaralı 6 koyunlarını kendi imkanları ile tedavi etmeye çalışan Ayçiçek ailesi, hayvanlarına saldıran köpeklerin bulunması ve gerekli önlemlerin alınmasını istiyor. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bolu 3. Sayfa Haberler

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