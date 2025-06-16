Orman Yasağını İhlal Eden 3 Kişiye Cezai İşlem

Orman Yasağını İhlal Eden 3 Kişiye Cezai İşlem
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Aydın'ın Efeler ilçesinde girilmesi yasak ormanlık alana girerek mangal yakan 3 kişi, jandarma tarafından tespit edilerek toplamda 20 bin 769 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde girilmesi yasak ormanlık alana girerek mangal yakan 3 kişi, jandarma ekiplerinden kaçamadı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca orman yangınlarının önlenmesi kapsamında gerçekleştirilen devriye faaliyetleri aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre devriye esnasında, Efeler ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde Aydın Valiliği'nin "Orman Yangınlarının Önleyici Tedbirler" kapsamında alınan kararlarına uymayarak ormana girerek mangal yakan 3 şahsa, kişi başı 6 bin 923 TL olmak üzere toplam 20 bin 769 TL idari yaptırım kararı uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ormanlarımızı, doğada bulunan canlıları korumak ve yangınların önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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