Orman yangınlarına karşı jandarma önlemi

Aksaray'da orman yangınlarına karşı geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, yaptığı denetimin yanı sıra belde ve köyleri gezerek vatandaşlara yangınlara karşı eğitim veriyor.

Yaz mevsimi ile birlikte yoğunlaşan piknik ve çeşitli aktiviteler çerçevesinde oluşabilecek yangınlara karşı çeşitli güvenlik önlemleri alan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde ormanlık alanlarda gece gündüz denetimler yapıyor. Denetimlerin yanı sıra ormanlık alanların bulunduğu bölgedeki ilçe, belde ve köylerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı vatandaşları da uyararak duyarlı olmaları gerektiğini anlattı. Oluşabilecek yangında ilk müdahale hakkında da bilgiler veren İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, "Aksaray Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu" kararı ile 15 Eylül 2022 tarihine kadar ormanlık alanlara girişlerin yasak olduğunu da hatırlatarak aksi durumların bildirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ekipler ayrıca vatandaşlara orman yangınları ile mücadele konusunda broşür dağıttı. - AKSARAY