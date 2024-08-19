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Orman Yangınlarına Karşı İnsansız Hava Araçları Kullanılıyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Yangın Yönetim Merkezi'nde insansız hava araçlarından (İHA) gelen termal görüntüler doğrultusunda yangınlara karşı sahadaki ekipler ile koordineli bir şekilde çalışma yürütülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritaları da takip ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Yangın Yönetim Merkezi'nde insansız hava araçlarından (İHA) gelen termal görüntüler doğrultusunda yangınlara karşı sahadaki ekipler ile koordineli bir şekilde çalışma yürütülüyor.

Orman yangınlarıyla mücadelenin en hassas yerlerinden bir tanesi OGM'ye ait Yangın Yönetim Merkezi. Yerli ve milli insansız hava araçlarından bu merkeze gelen termal görüntüler, kontrol ediliyor ve en ufak bir kıvılcımın tespitinde bölgeye ekipler sevk ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritaları da takip ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün nem ve sıcaklık haritaları da takip edilerek, yangın çıkma ihtimalinin yüksek olduğu noktalarda daha fazla hassasiyet gösteriliyor. Bu merkezde takip edilen haritalarda Türkiye'nin her bölgesindeki yangın risk durumu kontrol ediliyor. Haritalardaki kırmızı ve turuncu alanlar riskin daha fazla olduğu bölgeler olarak gösteriliyor.

Alevler şehirleri sardı. Her yer dumana boğuldu. Alev savaşçıları canları pahasına yangınlar ile mücadele ediyor. Yangınlara karşı sahada görev yapan personellerin de olduğu GPS harita da bu merkezde takip ediliyor ve takviye ekiplerin sevki noktasında koordinasyon sağlanıyor.

Öte yandan yangın bölgelerindeki rüzgarın son durumu da Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen veriler doğrultusunda kontrolü yapılıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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