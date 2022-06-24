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Orman yangınını çıkaran şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Orman yangınını çıkaran şüpheli tutuklandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Salı günü başlayan orman yangında gözaltına alınan S.A. Marmaris'te çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Muğla Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi Marmaris ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangının şüphelisi 34 yaşındaki S.

Orman yangınını çıkaran şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Salı günü başlayan orman yangında gözaltına alınan S.A. Marmaris'te çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Muğla Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi

MUĞLA - Marmaris ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangının şüphelisi 34 yaşındaki S.A çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan S.A, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından bu sabah Marmaris Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.A Muğla E Tipi Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kendisini de yakmak istemiş

Şüpheli adli makamlara verdiği ifadede, bulunduğu bölgede ailesi ile ticari bir anlaşmazlık bulunduğunu ve anlaşmazlık sebebi ile kızarak yaktığını, hatta kendisini de yakmak istediğini, olay esnasında alkollü olduğunu belirtti.

İhlas Haber Ajansı / Aykut Kurt - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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