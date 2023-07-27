Orman yangınından etkilenen mahalle için devlet seferber oldu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan ve 14 ev ile 3 damın hasar gördüğü orman yangınıyla ilgili devletin tüm birimleri seferber oldu.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan ve 14 ev ile 3 damın hasar gördüğü orman yangınıyla ilgili devletin tüm birimleri seferber oldu. Manisa Valiliği ve Saruhanlı Kaymakamlığı koordinesinde bölgede hasar gören evlerin yerine AFAD tarafından konteynerler kurulurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi bahçeleri hasar gören üreticilere meyve fidanı ile hayvanları telef olan mahalleliye damızlık koç desteğinde bulundu.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 24 Temmuz Pazartesi günü çıkan orman yangından ilçeye bağlı Sarısığırlı Mahallesi büyük hasar gördü. 250 hektarlık alanın kül olduğu yangının mahalleye sıçraması sonucu 14 evden 9'u tamamen kullanılamaz hale geldi, 5'inin de eklentilerinde hasar oluştu. 3 hayvan damının da yandığı mahallede Süleyman Aktuğ isimli üreticinin 5 koyunu da telef oldu. Meyve ve zeytin bahçelerini de etkileyen yangın sonrası Manisa Valiliği, Saruhanlı Kaymakamlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ile AFAD ve jandarma ekipleri mahallenin yaralarının sarılması için seferber oldu. Evleri yanan vatandaşlar için Manisa Valiliği ve Saruhanlı Kaymakamlığı koordinesinde AFAD tarafından konteynerler kurulmaya başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri tarafından alt ve üst yapısı tamamlanan bölgeye kurulan konteynerlere yerleşecek vatandaşlar evleri hasar görene kadar yuvasız kalmayacak.

Öte yandan bölge için tüm birimleriyle seferber olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ ekipleri de çalışmalarına başladı. Yangın nedeniyle hasar alan altyapı çalışmalarını sürdüren MASKİ ekipleri, mahallenin altyapısını baştan aşağı yenileyecek. En çok üreticilerin hasar aldığı yangın nedeniyle kolları sıvayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvanları telef olan Süleyman Aktuğ'a 5 damızlık koç hibe etti. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede besicilik yapan üreticilere yem desteği başlatılırken, zeytin ve meyve bahçesi hasar gören çiftçilere de fidan hibe edilecek.

Ayrıca Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı birimler de mahallede yaşayan aileleri tek tek ziyaret ederek hem ihtiyaçlarını dinliyor hem de psikolojik destek sağlıyor.

Üreticilere yem desteğinde de bulunduklarını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Bölgede pazartesi başlayan ve hızla yayılan orman yangınından sonra ilk hasar tespit komisyonunun ön tespit çalışmaları sonucunda Süleyman amcamızın 3 koyun ve 2 kuzusunun yangında telef olduğunu bilgisini aldık. Bölge küçükbaş hayvancılık yapılan bir bölge. Onun için de Süleyman amcamızı yalnız bırakmayalım, tarım ve üretim önemlidir, tarımda sürdürülebilirlik önemlidir düşüncesiyle hemen 5 küçükbaş hayvan tedarik edip teslim ediyoruz. İnşallah Allah daha büyük afetler göstermesin. Bununla beraber bölgede küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin acil ihtiyaç duyduğu 2 ton küçükbaş süt yemini de tedarik ederek bölgeye getirdik" dedi.

"Mahallemiz eski haline gelene kadar buradayız"

Bölgede yaraların tamamı sarılana ve köyde normal hayat başlayana kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklerin sürdürüleceğini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Küçükbaş hayvanları yanan vatandaşımız olmuştu. O vatandaşımızın hayvan ihtiyacını karşıladık. Yem ihtiyaçlarını karşıladık. Konteyner alanı için yer yapımı ve altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. İlk günden itibaren vatandaşlara kumanya desteğimiz sürmüştü. Bu uzun bir süre de devam edecek. Buradan elimizi ayağımızı çekmeyeceğiz. Yangından etkilenen 400 dekar zeytinlik ve meyvelik alanlar var. Buralarda ıslah edilmesi için gerekli fidan desteğimizi yüzde 100 hibe ile sağlayacağız. Devletimiz bütün imkanlarıyla burayı yeniden eski günlerine kavuşturacaktır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın ailelerinin çoğu Manisa merkez ya da Saruhanlı'da oturuyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız, birebir bu ailelerin ihtiyaç tespitlerini yapacak. Ayrıca gerekli teknik ve sosyal yardımların yanında bizim yurt genelinde yaşanan bütün afetlerde görev alan ekibimiz buradaki ailelere de psikolojik destek sağlayacak. Bunlar ilk etapta, acil akla gelen şeyler. Bu süreç uzun soluklu bir süreç. Mahallemiz eski haline gelene kadar buradayız. Bugün 2 ton yem verdik ama bu yem desteğimiz devam edecek" diye konuştu.

"Ailelerimizin kullanacağı konteynerlerimiz şu an mahalleye ulaşmış durumda"

Mahalleye konteynerlerin ulaştığını ve kurulumları tamamlandıktan sonra vatandaşların yerleştirileceğini söyleyen Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, "Pazartesi günü maalesef yaşanan yangın olayı Sarısığırlı Mahallemizdeki 14 haneyi etkiledi. Bu 14 hane içinde 9 hane tamamen kullanılamaz hale geldi. Diğer hanelerin eklentilerinde sıkıntı var. Biz de Manisa Valimizin koordinasyonunda, kaymakamlığımız, belediyemiz, büyükşehir belediyemiz, hayırseverlerimiz, AFAD, kurum ve kuruluşlarımızla süreci yönetiyoruz. Ailelerimizin kullanacağı konteynerlerimiz şu an mahalleye ulaşmış durumda. Konteynerlerimiz yerleştirilmeye başlanacak. İçerisi de tamamlandıktan sonra ailelerimiz kendi arsaları üzerindeki evleri yeniden yapılıncaya kadar konteynerlerde kalacak. Bu saat itibariyle ve bu saatten sonra da devletimizin tüm kuruluşları ailelerimizin yanında olacaktır" ifadelerini kullandı. - MANİSA