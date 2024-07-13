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Orman yangınına havadan müdahale başladı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan da müdahale başladı. Yangın, Arsuz ilçesi Avcılarsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar evlerini terk etmeye başladılar.

Hatay'da orman yangını

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi başladı.

Yangın, Arsuz ilçesi Avcılarsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahaleye karadan başladı. Yangının yerleşim yerlerine yakın mesafede olduğu tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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