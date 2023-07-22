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Orman yangını kontrol altına alındı

3. Sayfa Haberleri

Saimbeyli ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındıAdana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Ayvacık mevkiinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

Saimbeyli ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Ayvacık mevkiinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Yanan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saimbeyli Adana 3. Sayfa Haberler

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