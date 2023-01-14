Orman yangını erken müdahale ile söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Henisçakırı mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Henisçakırı mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman yangını orman yangın söndürme ekiplerinin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Henisçakırı Mahallesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangına 3 arazöz 2 su tankı ve köylülerin müdahalesi ile söndürüldü. 1 hektarlık alanda soğutma çalışmaları yapılırken jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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