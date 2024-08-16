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Orman yangını ekiplerine ATV ile yardım götürdü

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarına sıçradı. Yangın paniğiyle evlerini boşaltan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, gönüllü bir vatandaş ATV aracıyla itfaiye ekipleri ve kolluk kuvvetlerine su ve ayran dağıttı.

Orman yangını ekiplerine ATV ile yardım götürdü

Yangında evlerini boşaltan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarına sıçradı. Yangın paniğiyle evlerini boşaltan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, gönüllü bir vatandaş ATV aracıyla itfaiye ekipleri ve kolluk kuvvetlerine su ve ayran dağıttı.

Yangın dün akşam 21.30 sıralarında Yamanlar Dağı Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, gün doğumuyla birlikte havadan müdahale de başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, yerleşim yerlerine de sıçrarken, bazı ev, iş yeri ve araçlar yangına teslim oldu.

ATV ile yardım dağıttı

Yangının çıktığı bölgede oturan vatandaşlardan Fatih Şeker, ATV aracıyla itfaiye ve kolluk ekiplerine yardım etti. Ekiplere su ve ayran dağıtarak destekte bulunan gönüllü vatandaş, iş yerinden izin alarak yangında çalışan ekiplere yardım ulaştırdı. Şeker, "ATV ile daha kolay ulaşım sağlayacağımız için aracımı aldım. Ekiplere su ve ayran dağıttım. Sanayide durum oldukça kötüydü, oraya ulaşım sağlamaya çalıştım" dedi.

Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

Yangının yaklaştığı evde çocuğu oturduğu için Dikili ilçesinden Karşıyaka'ya gelen Ahmet Duran, "Sanayi tarafı, Sancaklı ve Doğançay Mahalleleri'nde durum oldukça kötü. Çocukların evlerini boşalttığını duyunca Çandarlı'dan buraya geldim. İnşallah yangın daha da büyümeden söner" dedi. Yangın sebebiyle evlerini terk eden vatandaşlardan Murat Düzenli, "Ciğerlerimizi yaktılar, herkes dışarıya çıktı evlerinden. Çok korktuk. Evimize sıçramadı yangın çok şükür ama sanayi tarafı ve yeşillik alan komple yandı. Ben işteydim, duyunca koştum geldim. Çocuklarım vardı evde korkup dışarı kaçtılar. Şimdi bekliyoruz burada yangının söndürülmesini" diye konuştu.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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